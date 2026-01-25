ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 1.6 % في شهر ديسمبر 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024 لسنة الأساس 2018، كما ارتفع متوسط التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1 %، وذلك وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.



السلع الشخصية



وفقا للبيانات، فإن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدّرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 10 %، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.8 %، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بـنسبة 2.6 %، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بـنسبة 2.4 %، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2 %.



وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـنسبة 1.1 %، ومجموعة الملابس والأحذية بـنسبة 0.2 %، إضافة إلى مجموعة الصحة بـنسبة 0.1 %.



الثقافة والترفيه



في المقابل سجّلت مجموعة الثقافة والترفيه انخفاضًا في أسعارها بنسبة 0.1 %. واستقرت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.



المواد الغذائية



وعلى صعيد مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر ديسمبر 2025 مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2024 ارتفعت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بـنسبة 6 %، والفواكه بـنسبة 4 %، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـنسبة 3.5 %، والحليب والجبن والبيض بـنسبة 2.1 %، والمشروبات غير الكحولية بـنسبة 0.9 %، واللحوم بـنسبة 0.8 %، والخبز والحبوب والزيوت والدهون بـنسبة 0.7 %، ومنتجات المواد الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 0.4 %، في حين انخفضت أسعار الخضراوات بـنسبة 5.8 %.