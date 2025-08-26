«الجوازات»: بلاغات هروب عمالة تربية المواشي من اختصاص «الموارد البشرية»

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار أحد المواطنين بشأن آلية الإبلاغ عن هروب عامل يعمل في تربية المواشي، وأوضحت أن هذه البلاغات ليست من اختصاص «أبشر» أو قطاع الجوازات، وإنما تُحال إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المواطن أوضح عبر منصة «إكس» أن شقيقه يواجه مشكلة مع أحد عمال تربية المواشي، بعد أن تبيّن أنه موقوف الخدمات وهارب، مشيرًا إلى أنه حاول الإبلاغ عبر منصة «أبشر» إلا أنه لم يجد خيار البلاغ ضمن الخدمات.

من جهتها، ردت الجوازات عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء بالقول: «يرجى التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة، شكرًا لتواصلك».

ويأتي هذا التوضيح ليؤكد أن مسؤولية استقبال ومعالجة بلاغات هروب العمالة، بما فيها عمالة تربية المواشي، تقع ضمن اختصاص وزارة الموارد البشرية، في حين يقتصر دور الجوازات على متابعة الجوانب النظامية المتعلقة بالإقامة والتأشيرات، ضمن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.