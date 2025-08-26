اختتمت وزارة الثقافة النسخة الثانية من العرض الأدائي «تِرحَال»، الذي أُقيم في موقع ميادين بمحافظة الدرعية، خلال الفترة من 4-25 أغسطس، والذي شهد حضوراً لافتاً من مختلف فئات المجتمع؛ للاستمتاع بهذا العرض الأدائي الذي جمع بين عناصر الطبيعة، وأحدث التقنيات المسرحية الضوئيّة والبصرية، وقدّم المشاركون فيه أداءً استعراضياً، ومسرحياً جذّاباً، ومبتكراً.

وصوّر «ترحال» حكايةً مُشوِّقةً تغوص في ثقافة المملكة، وتراثها الغنيّ، وهي لشابٍّ سعوديّ يعشق وطنه، ويحلم بالمستقبل، ويدرس في مدينة، ويعمل على نحت المستقبل في عصر التقنيات الحديثة من خلال اكتشاف التراث الثقافي، والطبيعي للمملكة، وينطلقُ في رحلةٍ حول المملكة، ليستكشف طبيعتها، وشعبها، وتراثها، وفي هذه الرحلة يتعرّف أكثر على نفسه، ويعود بعدها إلى قريته وأسرته، وقد ازداد ثقةً بنفسه وبالمستقبل، واكتسب المزيد من الحكمة، إذ استوحى العرضُ مشاهدَ فنيّةً ساحرة من المناظر الطبيعية الخلابة للسعودية، ويجمع مواهب سعودية شابة وفنانين عالميين.

ويحتفي عرض «ترحال» في كلّ نسخةٍ بالعناصر الثقافية السعودية مثل الفنون الأدائية التقليدية، والتراث الموسيقي، والحِرف اليدوية، والأزياء التراثية، وفنون الطهي الأصيلة؛ ليُجسّد ثراء ثقافة وفنون المملكة، وتنوّعها، وغِناها الحضاري والتاريخي، ويمزجها بمحتوىً فنيٍّ، وإسقاطاتٍ ضوئية، وتأثيراتٍ حسيّة وصوتيّة، ولوحات فنونٍ أدائية تقليدية، إضافة إلى عروض الأداء البهلوانية المثيرة التي أقيمت على المسرح، وفي الجو ليعكس ثقافة وفنون المملكة، وتراثها الثقافي، والطبيعي الذي تتميز به.

ويُعدّ «تِرحَال» أول عرضٍ أدائيّ سعودي من نوعه في المملكة، وقدمت من خلاله وزارة الثقافة تجربةً فنيةً استثنائية عبر عرضٍ مسرحيّ سعوديّ بمواصفات عالمية، وبمشاركة مواهب محليّة إلى جانب نجوم دوليين متخصصين في هذا النوع من المسرح الاستعراضي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى توفير خيارات فنية مرموقة للجمهور المحلي؛ لتعزيز مكانة المملكة باعتبارها وجهة ثقافية فريدة، والإسهام في تطوير القطاع الثقافي؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.