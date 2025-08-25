إمارة المنطقة الشرقية تشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

تشارك إمارة المنطقة الشرقية في الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعزيزاً لقيم العطاء والتكافل التي يتميز بها المجتمع السعودي، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على دعم المبادرات الإنسانية والصحية.

وتأتي مشاركة الإمارة في الحملة بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.

وحث أمير المنطقة الشرقية منسوبي الإمارة على المشاركة في الحملة، امتداداً لجهود الإمارة في تعزيز المبادرات الوطنية التي تخدم صحة المجتمع، وتترجم الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة للبرامج الصحية والإنسانية.

وتمثل الحملة رسالة مجتمعية سامية تُسهم في إنقاذ الأرواح، وتدعم بنوك الدم، وتعزز روح التطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى منسوبي الإمارة.