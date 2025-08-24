تابعوا عكاظ على
تشارك وزارة الداخلية ممثلة في الخدمات الطبية في الوزارة بالحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعزيزاً لقيم العطاء والتكافل التي تميز المجتمع السعودي، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على دعم المبادرات الإنسانية والصحية.

وأوضح المشرف العام على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، أنه إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بدأت الخدمات الطبية بتهيئة أماكن للتبرع بالدم في ديوان الوزارة وقطاعاتها الأمنية المختلفة كافة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة في مناطق المملكة، بما يتيح للمستفيدين من منسوبي الوزارة المشاركة بسهولة ويسر.

وبين أن هذه الخطوة تأتي متكاملة مع سلسلة من الأنشطة التوعوية والإعلامية التي تطلقها الخدمات الطبية للتأكيد على أثر التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح، وتعزيز قدرات بنوك الدم، والإسهام في توفير إمدادات آمنة ومستدامة تدعم منظومة القطاع الصحي في المملكة.

