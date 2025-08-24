شارك أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تأكيداً للبعد الإنساني والوطني لهذه المبادرة.

وأوضح عقب تبرعه بالدم اليوم أن مبادرة ولي العهد بإطلاق الحملة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قيم التكافل، وتجسّد الاهتمام بحياة الإنسان وصحته، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي متكاتف.

وأفاد بأن هذه الحملة الوطنية تحمل رسالة إنسانية نبيلة في إنقاذ الأرواح، وتؤكد الدور المجتمعي المهم للتبرع بالدم، داعياً سكان العاصمة إلى المبادرة بالمشاركة فيها وترسيخ ثقافة العطاء الإنساني، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.