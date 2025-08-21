رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر والامتنان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تبرعه الكريم بالدم، ودعمه غير المحدود للعمل الإنساني بإطلاق «حملة ولي العهد للتبرع بالدم» التي ستقام سنوياً، في مبادرة تجسد التزاماً راسخاً بتعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي، ورفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، بما يسهم في استدامة إمدادات الدم ودعم القطاع الصحي.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية للقيادة ومنها تلقي لقاح فايروس كورونا (كوفيد-19) والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، مما يعكس نهجاً راسخاً في رعاية صحة الإنسان والارتقاء بجودة الحياة، مؤكداً أن مبادرة ولي العهد تمثل نموذجاً مُلهماً في دعم الجهود الوطنية لترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الصحي، والإسهام في توفير الدم ومكوناته للمرضى في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة القطاع الطبي، وتلبية احتياجات بنوك الدم، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بحياة صحية متكاملة.

ودعا وزير الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتبرع بالدم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الصحية، مبيناً أن التبرع بالدم يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتوفير رعاية صحية متكاملة، فضلاً عن تعزيز كفاءة المنظومة الصحية في تقديم خدمات عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع.