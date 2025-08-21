تابعوا عكاظ على
في الوقت الذي دعا فيه الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من أمطار غزيرة على منطقة جازان في محافظاتها كافة، وجريان السيول، شهدت مدينة جيزان والعديد من المحافظات أمطاراً غزيرة اليوم مصحوبة بزوابع رعدية سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وسط تواجد فرق الدفاع المدني بجوار الأودية لتحذير المارة والزوار والمتنزهين من الجلوس في باطن الأودية لوجود سيول جارفة أثناء هطول الأمطار، وكانت أودية المنطقة قد شهدت اليوم سيولاً كان أبرزها وادي تعشر والمغالية ووادي ليه والقصب وخلب والدحن ووادي جازان وصبيا والعارضة و غيرها من الأودية.

وكانت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد قد أشارت إلى هطول أمطار تشتد غزارتها من اليوم (الخميس) إلى الثلاثاء على منطقة جازان (جيزان - الريث - هروب - الدائر - العيدابي - فيفاء - العارضة - الحرث - صامطة - أحد المسارحة - أبو عريش - الطوال - ضمد - صبيا - بيش - الدرب - فرسان).

