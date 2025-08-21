وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، ما أسهم في تجنب مخاطر عالية.

ويعكس تكريم القيادة للمواطن الدلبحي تقديرها وتثمينها لتضحيات مواطنيها الذين ورثوا قيم الشجاعة والتفاني والتضحية من المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولتهم.

وثمّنت أسرة المواطن ماهر الدلبحي التكريم، عادة إياه وسام شرف، وامتداداً راسخاً لما توليه القيادة من اهتمام وتقدير لمواطنيها وما يبذلونه من تضحيات في شتى المجالات.