تابعوا عكاظ على
Google News Account

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً برتقالياً على مدينة جدة بهطول أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة.

وفيما تشهد جدة الآن موجة غبار تنعدم معها الرؤية، أوضح المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة السادسة مساءً وتستمر حتى العاشرة ليلاً من اليوم (الخميس).



وأشار الإنذار إلى أن التأثيرات المتوقعة تشمل رياحاً شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، ارتفاع الأمواج، إضافة إلى صواعق رعدية.

وأكد المركز ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.

أخبار ذات صلة
 
نائب أمير مكة يدشّن المصحف المرتل لقراء مسابقة الملك عبد العزيز الدولية
نائب أمير مكة يدشّن المصحف المرتل لقراء مسابقة الملك عبد العزيز الدولية
السفير الغامدي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس الأرجنتين
السفير الغامدي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس الأرجنتين