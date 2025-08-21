أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً برتقالياً على مدينة جدة بهطول أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة.

وفيما تشهد جدة الآن موجة غبار تنعدم معها الرؤية، أوضح المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة السادسة مساءً وتستمر حتى العاشرة ليلاً من اليوم (الخميس).





ٌفيديو| موجة غبار تغطّي جدة، وتوقعات المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة (جدة - خليص - رابغ)، من الجمعة إلى الاثنين.



وأشار الإنذار إلى أن التأثيرات المتوقعة تشمل رياحاً شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، ارتفاع الأمواج، إضافة إلى صواعق رعدية.

وأكد المركز ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.