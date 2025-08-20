تقدَّمت رابطةُ العالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق المواساة، للشّعب الأفغاني كافَّة، ولذوي الضحايا والمُصابين خصوصاً، جرّاء حادثة تصادم حافلة ركاب بشاحنة، وما نجمَ عنها من خسائرَ جسيمةٍ في الأرواح.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أَعْرَبَ معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامُن الرابطة وتعاطُفها مع الشَّعب الأفغاني عموماً، وأُسَر الضحايا خصوصاً، في هذا المُصاب المؤلم، سائلين المولى سبحانَه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كلِّ سوءٍ ومكروه.