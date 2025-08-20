استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأربعاء)، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد الملا.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القطاع الصحي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس المكانة التي تحظى بها صحة الإنسان في أولويات الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة، مثمناً الجهود المبذولة من الكوادر الصحية والإدارية، وما تحقق من إنجازات في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن التميز في هذا القطاع يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على الابتكار والتطوير، ويترجم مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة.

وقدم الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي خلال اللقاء عرضاً حول أبرز المنجزات التي حققها تجمع الأحساء الصحي خلال العام الماضي، إلى جانب استعراض الخطط والمشاريع المستقبلية التي يعتزم التجمع تنفيذها، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز جودتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي.

من جهته، رفع عصام المهيدب والدكتور خالد الملا شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالقطاع الصحي في المنطقة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة وتعزيز جودة الحياة الصحية في الأحساء.