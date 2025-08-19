تابعوا عكاظ على
قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن الداود، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً إلى رئيسة الاتحاد السويسري كارين كيلر سوتر، خلال مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي في العاصمة السويسرية بيرن، اليوم.

ونقل السفير الداود لها خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للشعب السويسري دوام التقدم والازدهار.

وحمّلت الرئيسة السويسرية السفير الداود، نقل تحياتها لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين، ومعربة عن تمنياتها للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.

ورحبت بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنية له التوفيق والنجاح في مهمات عمله.

