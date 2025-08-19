أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، وحمايتهم من الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية ومصادر الحريق في المنزل، وعدم تركهم في المسابح دون رقابة، وتوفير الوقاية لهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز، وتغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية.

ودعت المديرية العامة إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.