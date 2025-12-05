استقر إنتاج منظمة الدول المُصدرة للبترول «أوبك» من النفط الخام في شهر نوفمبر، تماشياً مع خطة تحالف «أوبك بلس» لإبطاء وتيرة التخلي عن التخفيضات الطوعية في الأشهر الأخيرة من العام.



ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، فإن إنتاج «أوبك» استقر عند نحو 29 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.



جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي وتُخمة الأسواق العام القادم، مما ضغط على الأسعار التي تراجعت بنحو 15% منذ بداية 2025.



وتتماشى هذه التقديرات إلى حد كبير مع البيانات التي وردت في مسح آخر أجرته وكالة «رويترز»، كشف تراجع إنتاج المنظمة بمقدار طفيف بلغ 30 ألف برميل يومياً في نوفمبر، ليسجل 28.40 مليون برميل يومياً.