أعلنت شركة «هيوماين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة استعدادها لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «علّام» بنهاية شهر أغسطس الجاري. ويُعد «علّام» أول نموذج أساسي عربي يتم تطويره بالكامل في المملكة، بقدرات متقدمة لفهم اللغة العربية بمختلف لهجاتها، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والقيم المجتمعية.

وسيُتاح النموذج عبر تطبيق «هيوماين شات» لتمكين الأفراد والجهات من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، فيما أكدت الشركة أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في تقديم حلول وخدمات تستهدف التعليم، والقطاع الحكومي، وبيئة الأعمال.

يمثل إطلاق «علّام» محطة محورية في مسيرة السعودية لتعزيز ريادتها الرقمية عالميًا، ودعم أهداف رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل يقوده الابتكار والتقنيات الحديثة.