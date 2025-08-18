أكدت هيئة حقوق الإنسان أن خصوصية المريض حق، وأن تصويره أو نشر إجراءاته الطبية دون موافقته وموافقة المنشأة الصحية يعد مخالفة للنظام وأخلاقيات المهنة.

وشددت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «X» على أن هذا المنع يأتي حفاظاً على كرامة الإنسان، موضحة أن تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية لا يُسمح به إلا في حال توافرت الضوابط المتمثلة في الحصول على موافقة خطية من المريض، وموافقة المنشأة الصحية، وأن يكون التصوير لأغراض علمية معتمدة، وألا يخالف ذلك الآداب العامة والأخلاقيات المهنية، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية (م/5/3).