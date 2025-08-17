أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع أن العام الدراسي الجديد سيكون عاماً للتميز والانضباط، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بعزيمة وطموح، لبناء جيل واعٍ ومتمكنٍ يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته، مشدداً خلال ترحيبه بعودة المشرفين والمشرفات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وزملائه في الكادر الإداري على أهمية دور الكوادر التعليمية والإدارية في غرس القيم وتحقيق رسالة التعليم، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتكريس العطاء لخدمة أبناء وبنات الوطن، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق.وأشار الزارع إلى أن وزارة التعليم تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد بيئة تعليمية محفزة، تطلق الطاقات وتفتح آفاق الإبداع، لافتاً إلى أن دور الميدان التعليمي يتمثل في الإسهام الفاعل في العملية التعليمية، وتجديد أساليب التعلم، ورفع كفاءة الأداء لتحقيق مستويات عالية من التميز.من جهة ثانية، اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توقيت الدوام الصيفي في جميع المدارس للعام الدراسي 1447 - 1448 ليبدأ عند الساعة 6:15 صباحاً للاصطفاف، و6:30 للحصة الأولى، بينما يكون الدوام الشتوي عند الساعة 6:45 صباحاً للاصطفاف، و7:00 للحصة الأولى. أما في شهر رمضان المبارك فتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ9:00 صباحاً.