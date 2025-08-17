حدد مركز المناهج ضوابط تنظيم الفترات اللاصفية في الخطة الدراسية في العام الدراسي الجديد، واعتبرها مكوناً أساسياً من مكونات اليوم الدراسي، وتنفذ ضمن الزمن المحدد بما لا يقل عن ساعة واحدة في مجموع مددها الزمنية، وتُخصص لتنفيذ برامج تعليمية وتربوية مخططة، على أن يُحتسب مجموع الزمن ضمن النصاب الأسبوعي للمعلم بوحدة الحصص الدراسية. وأشار المركز إلى ضرورة الالتزام الكامل بجميع الضوابط المرتبطة بالفترات اللاصفية، طبقاً لما ورد في دليل الخطط الدراسية، وأن تكون البرامج المنفذة معتمدة من المركز، أو حاصلة على الموافقات اللازمة مسبقاً، كما يراعى في تنفيذ الفترات اللاصفية عدم الإخلال بانتظام الحصص الدراسية الأساسية أو الانتقاص من زمنها المعتمد، وتوثق البرامج بما في ذلك التقارير المرتبطة بها في سجلات المدرسة والمتابعة الفنية المعتمدة.وأشار مركز المناهج إلى أن برامج الفترات اللاصفية ضمن الخطة الدراسية تشمل: القِيَم، والذكاء الاجتماعي، والعاطفي، والذوق العام، والأمن السيبراني. وتُخصص حصة واحدة في الصفوف الأولية والصفوف العليا من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لكل برنامج عدا الأمن السيبراني الذي خُصصت له 3 حصص في المرحلة الابتدائية، و5 حصص في المرحلة المتوسطة، و7 حصص في المرحلة الثانوية.