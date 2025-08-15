تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (18) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام بالتعاون بين وزارتي الإعلام والتعليم
إطلاق برنامج ابتعاث الإعلام بالتعاون بين وزارتي الإعلام والتعليم
«الدفاع المدني» يحذر: أمطار رعدية مستمرة حتى الأربعاء القادم
«الدفاع المدني» يحذر: أمطار رعدية مستمرة حتى الأربعاء القادم