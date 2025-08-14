زار نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب بن غازي حشاني اليوم (الخميس) مركز إدارة عمليات المدينة الذكية بأمانة المنطقة الشرقية، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة وتشغيل الخدمات البلدية بالمنطقة، واطلع خلال جولته على أقسام المركز وإداراته وما يحتويه من تقنيات متقدمة.

وخلال الزيارة، دشّن حشاني الإصدار الجديد من خدمات نظم المعلومات الجغرافية (GIS 2.0) بأمانة المنطقة الشرقية، الذي يتضمن حزمة من التحديثات التطويرية والأدوات التفاعلية بالمستكشف الجغرافي، إلى جانب إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «مدينتي» للأجهزة الذكية، وتدشين المؤشرات والبيانات الجغرافية المطوّرة. كما تم استعراض الرؤية المستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات الجيومكانية (GIS AI) والمنظومة الحضرية (Planning AI)، بهدف تعزيز جودة الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وأهداف رؤية السعودية 2030.

كما اطلع نائب الوزير على البوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية، التي توفر 15 خدمة إلكترونية مطبقة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث أسهمت في إنجاز أكثر من 100 ألف معاملة إلكترونية تخدم القطاع البلدي، شملت خدمات مثل: الفرز الإلكتروني، اعتماد المخططات، الكروكي المساحي، وتراخيص المشاريع الخدمية.