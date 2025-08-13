أكدت وزارة التعليم أن قبول الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الاطفال يستمر طوال العام الدراسي.

وبينت الوزارة في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام أنه يمكن التسجيل في رياض الأطفال للمسجلين على قوائم الانتظار وفق أحد النمطين: روضات التعلم المدمج، وهي روضات تجمع في العملية التعليمية بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد عبر منصة روضتي، ويتم تحديد هذه الروضات بناء على تحليل قوائم الانتظار للتسجيل في نظام نور للأعوام السابقة. والنمط الثاني روضات الدوام الجزئي نصف يوم دراسي وفق معيار اليونيسكو، ويمثل حضور الأطفال ساعتين يومياً كحد أدنى لمدة 100 يوم حتى يمكن احتسابهم ضمن أعداد التوسع في الالتحاق برياض الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى وجود مقترح بتوزيع حضور أطفال فصول التعليم المدمج في المجموعتين ب، ليكون لكل مجموعة ثلاثة أيام حضورياً ويومين عن بعد تعلم «ذاتي» باستخدام منصة روضتي. والمقترح الثاني فتح التسجيل لكل فصل من فصول التعلم المدمج في الروضات المختارة لعدد 50 طفلاً يتم تقسيمهم في الفصول إلى مجموعتين (1) و(ب) وعدد الأطفال في كل مجموعة 25 طفلاً.