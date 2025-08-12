بتوجيه من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، التقى وكيل الإمارة وليد بن سلطان الصنعاوي محافظي المحافظات بمكتبه في ديوان الإمارة.

واطلع الصنعاوي على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لخدمة المواطن والمقيم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، مؤكداً حرص أمير المنطقة ونائبه على كل ما يسهم في تطوير المنطقة ومحافظاتها، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة حالياً من مشاريع تنموية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل على تذليل جميع العقبات وتقديم خدمات مُثلى للمراجعين.

وناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات وتم اتخاذ اللازم حيالها.