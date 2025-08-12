استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، لبحث ومناقشة المشاريع والبرامج الترفيهية المزمع تنفيذها في المنطقة.

واطّلع نائب أمير المنطقة الشرقية، خلال اللقاء، على أبرز المبادرات والمشاريع التي تعتزم الهيئة العامة للترفيه تنفيذها في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وما تسهم به من دعم للحراك السياحي والثقافي، وجذب للاستثمارات النوعية، وتعزيز مستوى جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد الأمير سعود بن بندر أهمية تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج نوعية ومتنوعة تلبي تطلعات المجتمع، وتسهم في إثراء الحياة الثقافية والترفيهية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية، بدعم القيادة -رعاها الله- وما تتميز به من مقومات سياحية وبحرية وثقافية، مؤهلة لتكون وجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الكبرى على مستوى المملكة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عن خالص شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة، مؤكداً حرص الهيئة على تنفيذ مشروعات وبرامج مبتكرة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع.