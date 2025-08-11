زار نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة، للاطلاع على ما يضمه النادي من مرافق رياضية واجتماعية وترفيهية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين بيئة العمل.

واستمع إلى شرح من مساعد مدير النادي النقيب علي الأمير عن محتويات ومرافق النادي المتنوعة، وما يُقَدّم لمنسوبي وزارة الداخلية من خدمات وبرامج وفعاليات.

وأكد الأمير ناصر بن جلوي، خلال الزيارة، حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاعات الأمنية من خلال توفير بيئة متكاملة تسهم في رفع كفاءة منسوبيها الاجتماعية والرياضية، مقدماً شكره لوزير الداخلية على هذه المبادرة التي تلبي احتياجات المستفيدين وتعزز الترابط بين منسوبي الوزارة.