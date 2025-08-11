المفتى مع أعضاء مجلس جمعية الصاعقة.
المفتى مع أعضاء مجلس جمعية الصاعقة.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف رئيس مجلس إدارة جمعية الصاعقة للبحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والكوارث حامد بن حريب، وعددًا من منسوبي الجمعية.

واستعرض حريب مهمات الجمعية وما تقدمه من خدمات البحث البري، والبحث الجبلي، والغوص والإسناد بالطيران الشراعي، والإسعاف وإدارة الأزمات والكوارث.

وأثنى المفتي على جهود الجمعية، وحثهم على التعاون على البر والتقوى، واحتساب الأجر، والاستمرار في العطاء.

أخبار ذات صلة
 
بدء استقبال ترشيحات جائزة مكة للتميز في 9 أفرع
بدء استقبال ترشيحات جائزة مكة للتميز في 9 أفرع
التعليم يشدّد: عمر طالب الابتدائية لا يزيد على 11 عاماً والمتوسطة 16عاماً
التعليم يشدّد: عمر طالب الابتدائية لا يزيد على 11 عاماً والمتوسطة 16عاماً