أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مشروعاً لتوثيق ورقمنة الأشجار في مدينة الخبر؛ لتحويلها لتكون أول مدينة خضراء ذكية، وذلك بتوثيق ورقمنة أكثر من 100 ألف شجرة في المرحلة الأولى.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يعزز مكانة الخبر ضمن قائمة المدن الذكية عالمياً، حيث تحتل المركز الـ61 عالمياً ضمن مؤشر المدن الذكية لعام 2025، مؤكدة التزام مدينة الخبر بالاستدامة البيئية، مبينة أن رقمنة الأشجار توفر فرصاً اقتصادية من خلال تحفيز الشركات المساهمة في حملات التشجير، وتعزز الاستثمارات في المدن الذكية والبنية المستدامة ثقافياً، إلى جانب نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ما يدعم التنمية الشاملة، ويجعل الخبر نموذجاً عالمياً في الابتكار البيئي.

وبينت أن المشروع يشمل تثبيت بطاقات ترقيم إلكترونية على جذوع الأشجار تحمل معلومات تفصيلية عن الشجرة وموقعها وأهميتها وإمكانية العناية بها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى ربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي؛ لتكون هناك قاعدة بيانات لكافة الأشجار في الخبر.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء فعلياً من ترقيم أكثر من 10 آلاف شجرة حتى الآن في كل من الكورنيش الجنوبي والواجهة البحرية والكورنيش الشمالي والطرق الرئيسية؛ لتستمر المبادرة وتشمل جميع الأشجار المزروعة في أنحاء الخبر كافة.