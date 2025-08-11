أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إطلاق معسكر «رواد الأعمال الصغار» الافتراضي، الموجّه لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من البنين والبنات، خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2025، من الساعة 5 إلى 6 مساءً. ويهدف المعسكر إلى تحفيز روح الابتكار، وريادة الأعمال لدى النشء، وإعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة الفرص المستقبلية. وقد دعت الإدارة الراغبين إلى المسارعة بالتسجيل عبر «الباركود» المخصص لذلك.

وفي سياق آخر، فتحت الإدارة فترة ترتيب الشرائح لشاغلي الوظائف التعليمية، المنقولين عبر برنامج «فرص»، عبر حساب شاغل الوظيفة التعليمية في نظام «نور»، مؤكدة أهمية سرعة إنجاز الترتيب وفق الرغبات، لضمان استقرار الكوادر التعليمية قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود «تعليم الرياض»، لتعزيز بيئة تعليمية محفزة، تجمع بين تمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتوفير خيارات تنظيمية أكثر مرونة للمعلمين والمعلمات.