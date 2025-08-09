شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ممثلة للمملكة في أعمال الاجتماع الـ15 للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ورأس وفد المملكة رئيس الهيئة رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد يحيى آل صايل.

وجرى خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع اختيار آل صايل -من قبل لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية- رئيساً مشاركاً (Co-Chair) للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية (UN-GGIM)؛ نظير ما تحظى به المملكة من مكانة متقدمة في مصاف نظيراتها من الدول الأخرى في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتويجاً لمشاركات المملكة الفاعلة ودورها القيادي في المنظمات واللجان والفرق الدولية ذات العلاقة، من ذلك جهودها البارزة ضمن أعمال لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، ورئاستها للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وتولّي أمانتها العامة، واستضافتها مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للمنظومة المستقبلية -للبيئة الحاضنة- للمعلومات الجيومكانية لتكون مدينة الرياض مقراً له، إضافةً إلى عضوية رئيس الجيومكانية عضواً مؤسّساً في اللجنة الاستشارية الدولية لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للمعرفة والابتكار في الصين، وعضوية الجيومكانية في مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي في ألمانيا.

ويأتي ذلك امتداداً لما للمملكة من تقدم متسارع في المؤشرات والتصنيفات العالمية واستحقاق متتالٍ لعدد من الجوائز الدولية ذات الصلة بالمجال الجيومكاني.

وأشار آل صايل عبر كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إلى أن ما تحقّق للمملكة في المجال الجيومكاني يُعزى لبالغ الدعم والتمكين اللَذين تحظى بهما جميع القطاعات والمجالات التنموية في المملكة من القيادة الرشيدة؛ مؤكداً سعي الجيومكانية الحثيث لتعزيز هذه الريادة وترسيخها عبر تدعيم التنسيق والتعاون الدوليين ودعم الجهود الدولية لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تقديره لثقة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية وشكره للجنة على اختياره رئيساً مشاركاً للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية (UN-GGIM).