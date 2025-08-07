بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية غانا الرئيس جون دراماني ماهاما، في وفاة كلٍ من وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة كل من وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية غانا الرئيس جون دراماني ماهاما، في وفاة كلٍ من وزير الدفاع ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ وفاة كل من وزير الدفاع، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا، ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في منطقة أشانتي في جمهورية غانا، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».