أكدت الجمعية الفلكية بجدة رصد القمر البدر لشهر صفر في سماء الوطن العربي السبت القادم، وذلك عند الساعة 10:55 صباحا بتوقيت السعودية، في منظر بديع يُزين السماء.

وأوضحت الجمعية أن لحظة البدر هذا الشهر ستحدث في وضح النهار، إلا أن القمر سيبدو مكتملا تماما للعين المجردة طوال ليلتي الجمعة والسبت 8 و 9 أغسطس، إذ يكون مضاء بنسبة تقارب (99%) قبل وبعد لحظة الاكتمال، وذلك بسبب التغير البطيء في أطواره الظاهرية، مبينة أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي عقب غروب الشمس، ويواصل صعوده خلال الليل، ليصل إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل، ثم يبدأ في الانحدار نحو الأفق الجنوبي الغربي، حيث يغيب مع بزوغ شمس اليوم التالي.

وبيّنت الجمعية أن السماء ستشهد خلال الأيام القادمة عدة ظواهر فلكية مميزة، أبرزها اكتمال القمر، واقتران نادر بين كوكبي الزهرة والمشتري، إلى جانب ذروة زخة شهب البرشاويات.