أعلنت NHC عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع «ترف»، أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة ضمن وجهة خزام شمال الرياض، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من بدء الحجز، في مؤشر يعكس حجم الإقبال اللافت على المشروع وجودة ما يقدمه من فرص سكنية ترتقي بأسلوب الحياة.

ويُعد «ترف» نموذجًا لمجتمع فاخر بنظام «كمباوند» متاح للجميع، يمنح سكانه تجربة سكنية متكاملة في بيئة آمنة ومصممة بعناية لتواكب تطلعات عملاء NHC ويضم المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والتاون هاوس، بمساحات تتراوح بين 247 و445 مترًا مربعًا، وبأسعار تنافسية تتيح فرص تملّك نوعية.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن وجهة خزام، بالقرب من حديقة خزام الكبرى، ويوفر مرافق متكاملة تشمل حدائق داخلية، مراكز تجارية ومجتمعية، ومدارس ومساجد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن أو الاستثمار ضمن بيئة متكاملة تمنح الجميع حياة استثنائية.

ومع الإقبال الاستثنائي على المشروع خلال وقت قياسي، أعلنت NHC عن تسجيل الاهتمام في المرحلة الثانية من مشروع «ترف1»، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من العملاء للاستفادة من هذه التجربة السكنية المميزة، ضمن مجتمع يتناغم مع أساليب العيش الحديثة ويُعزّز جودة الحياة.

ويمكن للعملاء تسجيل اهتمامهم والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر زيارة موقع NHC من خلال الرابط التالي:

https://nhc.sa/ar/register-interest/taraf

ويُذكر أن وجهة «خزام» تُجسد رؤية NHC في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%، كما تؤكد هذه المشاريع مكانة NHC كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.