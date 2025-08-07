كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، عددًا من المتميزين من منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، وذلك تقديرًا لجهودهم في تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية، وتعزيز جاهزية الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما يُقدمه منسوبو هيئة الهلال الأحمر من جهود إنسانية يُعد امتدادًا لرسالة المملكة في العمل الخيري والإنساني، ويعكس مستوى الاحترافية في التعامل مع الحالات الطارئة، مثمنًا ما تحظى به الهيئة من دعم القيادة الرشيدة لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية بكفاءة واقتدار، مشيدًا في الوقت ذاته بما يبذله العاملون في الميدان من جهود تُسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المرضى والمصابين. وقدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، خلال اللقاء تقريرًا لأمير المنطقة تضمّن إحصائيات النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها عبر الفرق الإسعافية (51,491) حالة، وعدد المستفيدين من البرامج التدريبية (44,355) مستفيدًا. وبيّن أن عدد حالات تفعيل مسار الجلطة القلبية بلغ (84) حالة، فيما بلغت حالات تفعيل مسار السكتة الدماغية (143) حالة، إضافة إلى (231) حالة إصابة حرجة تم التعامل معها ضمن مسار الإصابات (الحالات الحمراء). كما بلغ عدد الحالات التي نُقلت عبر الإسعاف الجوي (27) حالة، ضمن خدمات الرعاية التخصصية الطارئة التي تُسهم في سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح. ورفع الدكتور خالد بن راضي العنزي شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على هذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل حافزًا كبيرًا لجميع منسوبي الهيئة لمواصلة العطاء والتميز في أداء رسالتهم الإنسانية.