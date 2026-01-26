يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غداً الثلاثاء، حفل سفراء وسفيرات التفوق للعام 2025، الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

وعبّرت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير عن شكرها لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، مؤكدةً أن مشاركته أبناءه وبناته الطلبة هذا الإنجاز تعكس ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وتمثل وسام فخر وتقدير لجميع منسوبي التعليم، وللطلبة وأولياء أمورهم، الذين أسهموا بجهودهم ودعمهم في مسيرة أبنائهم العلمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم. كما أن ما تبذله وزارة التعليم من جهود متواصلة لتطوير المنظومة التعليمية، ورفع جودة المخرجات، وبناء جيل منافس ومؤهل للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، يجسد مكانة التفوق والتميز في وطن يمضي بثبات نحو الريادة والإنجازات النوعية. يُذكر أن حفل سفراء وسفيرات التفوق للعام 2025 يُقام لتكريم 456 طالباً وطالبة متفوقين من خريجي الصف السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والصف الأول والثاني والثالث الثانوي، من بينهم 18 طالباً وطالبة من مدارس التعليم المستمر، و26 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة.