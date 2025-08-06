أعلنت NHC بدء بيع الوحدات السكنية في مشروع «ترف»، أحد أحدث مشاريعها ضمن وجهة خزام في مدينة الرياض، لمجتمع سكني فاخر يتمتع بموقع استراتيجي قرب حديقة خزام الكبرى، ضمن بيئة متكاملة ترتكز على التخطيط الحضاري، والمسطحات الخضراء، والبيئة الطبيعية.

ويُعد «ترف» مشروعًا فاخرًا بامتيازات سكنية خاصة، يوفّر خصوصية عالية ومرافق مخصصة للسكان، ويضم أكثر من 2,000 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، صُمّمت بعناية لتلبية تطلعات الأسر العصرية، ضمن بيئة آمنة ومريحة، بمساحات تراوح بين 247 إلى 445 مترًا مربعًا.

ويحتضن مشروع «ترف» مجموعة متكاملة من المرافق اليومية، تشمل حدائق داخلية، ومراكز مجتمعية وتجارية، إضافة إلى مساجد ومدارس ضمن النطاق العمراني، ما يعزز تجربة السكان ويحدّ من الحاجة إلى مغادرة الحي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقد أعلنت شركة تطوير المباني التابعة لـ«تطويرالقابضة» أخيرًا بدء تنفيذ عدد من المشاريع التعليمية في وجهة خزام، كما وقعت NHC اتفاقيات لتنفيذ مدارس «الرياض»، وعدد من المرافق الصحية مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وشركة SMC.

وتعد وجهة خزام من كبرى الوجهات العمرانية شمال مدينة الرياض، بمساحة تتجاوز 30 مليون متر مربع، وتتكامل فيها المرافق والخدمات من تعليمية وصحية وترفيهية، إلى جانب قرابة 3 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء، ما يجعلها نموذجًا متكاملًا للحياة العصرية في العاصمة، ويمكن للراغبين في التملّك زيارة موقع وتطبيق «سكني»:



https://sakani.sa/app/offplan-projects/1594

يُذكر أن وجهة خزام تجسّد رؤية NHC في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، وتعزز مكانة الشركة كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر مشاريع نابضة بالحياة تُسهم في رفع نسبة التملّك وتعزيز جودة الحياة في المملكة.