علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بغرض تنظيم عمليات الإحالة داخل المملكة وخارجها، وضمان تكامل الخدمات الصحية وتسهيل وصول المرضى للرعاية في الوقت والمكان المناسبين.ووفقاً للتنظيم، (اطلعت عليه «عكاظ») يرتبط المركز تنظيمياً بالوزير، ويُعد من الوحدات التنظيمية لوزارة الصحة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.ويهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالة الطبية بين منشآت الرعاية الصحية في المملكة، ومتابعة استيعابية تلك المنشآت، وتقديم الدعم الفني لها عند الحاجة، بما يحقق التكامل مع الجهات المعنية في ما يتعلق بأهلية العلاج والتوافق بينها، لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين، ضمن علاقة تكاملية.وتضمنت صلاحيات المركز، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، المتمثلة في اقتراح السياسات والخطط والمبادرات والبرامج المتعلقة باختصاصه ورفعها، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه، تنظيم إجراءات ومسارات الإحالة الطبية داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للأحكام النظامية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومن أهداف المركز إعداد ومتابعة دراسة تقارير طلبات الإخلاء الطبي الجوي داخل المملكة وخارجها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنظيم إجراءات دراسة تقارير طلبات الإجازات المرضية لمنسوبي الخدمة المدنية داخل المملكة التي تزيد مدتها على 30 يوماً، وخارج المملكة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنظيم إجراءات تقارير طلبات الإعفاء الطبي لمنسوبي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنظيم إجراءات دراسة تقارير طلبات الإعفاء الصحي المقدمة من الجهة المعنية لحالة المريض السجين، والتوصية بما يلزم، وتنفيذ قرارات الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة بشأن علاج الحالات داخل المملكة وخارجها، والإشراف على الحالات المستحقة للعلاج، ومتابعة أعمال المركز، وبيانات منشآت الرعاية الصحية المتعلقة بالأسرة، لتحديد عددها ومدى كفاءتها ونسبة إشغالها ومتوسط مدة الإقامة ودوران السرير، دعم الدراسات والبحوث في مجال اختصاصه، وإعدادها بالشراكة مع الجهات المعنية، واتخاذ التوصيات، العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة في مجاله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصه.وحدد التنظيم تشكيل لجنة إشرافية للمركز برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين من العديد من الجهات المختلفة، تختص بالإشراف على شؤون المركز واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتشمل اختصاصاتها: إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلية، إقرار المعايير والإجراءات والنماذج، النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.