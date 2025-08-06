بحث وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، ونظيره في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، شملت مجالات الصحة العامة والطب الوقائي والصحة الرقمية والطب الافتراضي والرعاية العلاجية، إضافةً إلى فرص الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية في مجال الاستجابة للأوبئة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بصورة استباقية.

وشهد اللقاء الذي تم بمقر وزارة الصحة في الرياض، بحضور الوفد المرافق للوزير العراقي وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، ويهدف إلى تجسيد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى تطوير الشراكة الصحية وتوسيع آفاق التعاون بما يلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو نظام صحي فعّال ومستدام.

إثر ذلك، زار الوزير العراقي والوفد المرافق له عدداً من المنشآت والمؤسسات الصحية الوطنية، شملت مدينة الملك فهد الطبية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الصحة الافتراضي، ومركز القيادة والتحكم، والمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، واطّلعوا على التجارب الرائدة للمملكة في مجالات التحول الصحي وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.