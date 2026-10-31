التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية الممرات البحرية الإقليمية بما يضمن استمرارية وسلاسة حركة التجارة العالمية.