التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة، والتهديدات التي تواجه أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، وتداعياتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.