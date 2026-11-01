أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرين ملكيين بترقية (172) عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

ورفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم وعناية مستمرة تجسد اهتمام القيادة بجهاز النيابة العامة، وتمكين الكفاءات النيابية.

وأكد أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة -رعاها الله- في حماية الحقوق، وترسيخ العدالة.