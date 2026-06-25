يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حاتم بن غرم الله قليل الغامدي، وإخوانه وأسرة آل قليل، بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواساتهم في والده الفقيد غرم الله بن قليل الغامدي -يرحمه الله-.

كما يتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة الأمراء والوزراء وأصحاب الفضيلة، وإلى كل من تفضل بتقديم واجب العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلين المولى عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.