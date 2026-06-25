يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حاتم بن غرم الله قليل الغامدي، وإخوانه وأسرة آل قليل، بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواساتهم في والده الفقيد غرم الله بن قليل الغامدي -يرحمه الله-.
كما يتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة الأمراء والوزراء وأصحاب الفضيلة، وإلى كل من تفضل بتقديم واجب العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلين المولى عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.
سفير المملكة بالأرجنتين يشكر القيادة على تعزيتها في والده غرم الله الغامدي
يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حاتم بن غرم الله قليل الغامدي، وإخوانه وأسرة آل قليل، بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواساتهم في والده الفقيد غرم الله بن قليل الغامدي -يرحمه الله-.
The Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the Argentine Republic, Hatem bin Gharam Allah Qaleel Al-Ghamdi, along with his brothers and the Al-Qaleel family, extend their sincere thanks and deep gratitude and appreciation to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, and to the Crown Prince, Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman, for their condolences on the passing of their father, Gharam Allah bin Qaleel Al-Ghamdi - may God have mercy on him.
They also express their thanks and appreciation to all the princes, ministers, and esteemed individuals, and to everyone who took the time to offer their condolences and sympathy for their deceased, asking the Almighty God to reward them with the best reward and to envelop the deceased in His vast mercy and forgiveness.