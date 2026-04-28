تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون بين الجانبين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from the Secretary-General of the United Nations, Antonio Guterres.
During the call, they reviewed areas of cooperation between the two sides and discussed regional and international developments of mutual interest.