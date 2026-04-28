اكتفى نيوم وضيفه الحزم بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ضمن لقاءات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



لم ينتظر أصحاب الأرض والجمهور كثيراً لهز شباك ضيفهم الحزم، فمن تمريرة ذكية من لاعب نيوم أمادو كوني انطلق سعيد بن رحمة بالكرة من منتصف ملعب الحزم وسددها أرضية قوية على يمين الحارس إبراهيم زايد لتسكن الشباك هدفاً لنيوم (د:7)، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض لاعب نيوم ريان ميسي للإعاقة من لاعب الحزم إلياس موكوانا ليحتسب الحكم عبدالله الحربي ركلة جزاء لنيوم وسددها ألكسندر لاكازيت لكن كرته ذهبت لخارج المرمى ليضيع فرصة مضاعفة النتيجة، وفي الشوط الثاني تمكن الحزم من تسجيل هدف التعادل بعد رأسية من عبدالله الشنقيطي (د:58)، واستمر التعادل إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.



وبهذه النتيجة، يحقق نيوم التعادل السابع ويصل للنقطة 40 في المركز الثامن، فيما حقق الحزم التعادل الثامن ووصل للنقطة 38 في المركز التاسع.