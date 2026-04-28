غادر جدة اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب مشاركته في القمة الخليجية التشاورية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز.