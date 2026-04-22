ضبطت قوات أمن الحج مواطناً لنقله (3) مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى مدينة مكة المكرمة، وجرت إحالتهم إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
قوات أمن الحج تضبط مواطناً لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
22 أبريل 2026 - 21:49 | آخر تحديث 22 أبريل 2026 - 21:49
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (مكة المكرمة)
The Hajj security forces apprehended a citizen for transporting (3) violators of the Hajj regulations and instructions, and attempting to enter them into the holy city of Mecca. They were referred to the relevant authority to apply the prescribed penalties against them.