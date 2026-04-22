ضبطت قوات أمن الحج مواطناً لنقله (3) مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى مدينة مكة المكرمة، وجرت إحالتهم إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.