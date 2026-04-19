تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Republic of Iraq, Dr. Fouad Mohammed Hussein.
During the call, they discussed the latest developments and topics of mutual interest.