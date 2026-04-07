أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير موعد بداية الدوام الصيفي، إذ سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:45، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ7:00، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم 24 / 10 / 1447هـ، الموافق 12 / 4 / 2026م.