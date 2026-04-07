أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير موعد بداية الدوام الصيفي، إذ سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:45، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ7:00، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم 24 / 10 / 1447هـ، الموافق 12 / 4 / 2026م.
الدوام الصيفي في عسير.. الأحد القادم
7 أبريل 2026 - 20:57 | آخر تحديث 7 أبريل 2026 - 20:57
خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@
The General Administration of Education in the Asir region has announced the start date for summer hours, as the morning assembly will begin at 6:45 AM, while the first class will start at 7:00 AM, starting from next Sunday, 24 / 10 / 1447 AH, corresponding to 12 / 4 / 2026 AD.