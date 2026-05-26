تراجعت أسعار الذهب خلال تداولاتها اليوم (الثلاثاء) متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد أن أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت وإلى إلقاء ظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4,521.80 دولار للأوقية، وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو دون تغيير عند 4,522.50 دولار.



وقال المحلل في «أكتيف تريدز» ريكاردو إيفانجليستا: «أدى عدم اليقين إلى ارتفاع ‌أسعار النفط، ‌مما زاد من مخاوف التضخم ‌وعزز توقعات ⁠التشديد النقدي من مجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وشكل عائقا أمام الذهب الذي لا يدر عادا».



وأضاف: «سيظل المتعاملون يركزون على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع ترقبهم في الوقت نفسه لإصدار بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة».



وارتفعت أسعار خام برنت بشكل حاد بعد ⁠أن شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، ‌مما أضعف الآمال في ‌التوصل إلى حل سريع للصراع في الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية ‌الأمريكي ماركو روبيو اليوم (الثلاثاء) إن التفاوض على اتفاق ‌مع إيران ربما «يستغرق بضعة أيام».



ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي حين ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة ‌للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبا على المعدن ⁠الذي لا ⁠يدر عائدا.



وارتفع إنتاج الصين اليومي من الألمنيوم، وهي بالفعل أكبر منتجة في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 129 ألف طن الشهر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.