تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية جمهورية البيرو السيد هوغو دي زيلا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.