شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم -عبر الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وروسيا الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات تداعيات التصعيد على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتطورات الأوضاع في المنطقة، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور بهذا الشأن.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل بن سعيد.